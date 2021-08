Al enkele dagen meer dan 200 nieuwe COVID-19 besmettingen per dag

In Suriname is al enkele dagen sprake van meer dan 200 nieuwe COVID-19 besmettingen per dag. Dat blijkt donderdagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Op donderdag werden maar liefst 230 nieuwe besmettingen geregistreerd na 585 keer testen (39,3%). Ook zijn er 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal coronadoden is hierdoor gestegen naar 707.

Aanvankelijk was er sprake van een daling van het aantal mensen in de ziekenhuizen. Uit de cijfers blijkt echter dat dit aantal is gestegen van 59 op woensdag naar 66 op donderdag. Het aantal personen op de ICU is gelijk gebleven.

De cijfers van donderdag 26 augustus 2021: