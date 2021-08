Minister Kenneth Amoksi maakt kennis met nieuw bestuur Politiebond

Minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) in Suriname, heeft kennis gemaakt met het nieuw bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB). De ontmoeting heeft afgelopen dinsdag plaatsgevonden.

De nieuwe voorzitter van de SPB, Mielando Atompai (foto rechts), heeft bij deze kennismaking te kennen gegeven dat de relatie tussen het ministerie en het vorige SPB-bestuur, allesbehalve goed was. Hij stelt dat er nu een nieuw bestuur is, en dat dit bestuur vanaf het begin een goede samenwerking wil hebben. Hij stelt dat de bond er geen baat bij heeft, als leden wegens ontevredenheid, gaan protesteren op straat.

Hij geeft verder aan dat vanaf dag één van het bestuur, de samenleving geïnformeerd te hebben, dat dit nieuw bestuur geen spanning wenst met de staat. Atompai haast zich daarbij ook te zeggen, dat hij dit steeds kenbaar heeft gemaakt. Verder zal de bond zich inzetten, om de staat te ondersteunen in het mooier maken van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij zegt verder achterliggende zaken gauw op te pakken. Eén van deze zaken betreft, de recrutenopleiding, die sinds 1 juni jongstleden van start zou gaan.

Revelino Eijk, secretaris van de bond, vindt dat het prettig werken zal zijn, om regelmatig overleg te hebben met de werkgever. Dit zal bijdragen aan het hebben van gemotiveerde leden alsook het beter functioneren van de werkgever en de bond. Eijk haalde verder aan dat de bond sinds 2017 een wensenpakket heeft ingediend. In 2021 hebben zij niet daarover kunnen onderhandelen. Dit zijn ook zaken die volgens de secretaris opgepakt kunnen worden. Hij hekelt het feit dat bepaalde processen om zaken te voltooien, te lang duren waaronder bevorderingen, de start van opleidingen en de instroom. Tot slot gaf hij aan dat er beter gewerkt moet worden aan het halen van deadlines. Bondsecretaris Eijk gelooft dat in goed overleg en dat zaken opgelost kunnen worden.

Justitieminister, Kenneth Amoksi, gaf aan niets anders te willen, dan het beste voor de politie. Persoonlijk werkt hij eraan dat de rechtspositie van de politieambtenaren verbeterd wordt. Zo ziet hij graag dat alle zaken in place zijn, zodat het KPS haar werk op een prettige wijze kan doen. Hetzij werkvoorzieningen, -omgeving, professioneel opgeleid zijn om juist het werk te kunnen doen. Minister Amoksi meent dat de staat er ook baat bij heeft als zaken binnen het korps goed geregeld zijn. Voor afdelingen binnen het KPS, waarbij er financiën ingewonnen worden, ziet de bewindsman graag dat een deel, terugvloeit naar KPS. Zo kan er wat verlichting op financieel gebied komen voor KPS.

De minister is blij met de zaken die door het bestuur zijn aangehaald. Hij vertelt dat het niet altijd gemakkelijk is zaken gedaan te krijgen, vanwege bepaalde procedures. ‘Een land dat sociaal-economisch teruggevallen is, vooral voorzien moet zijn van goede veiligheid.’ Hij belooft daarom zijn uiterste best te zullen doen, om niet alleen het KPS tevreden te stellen, maar ook de BBS, KBS en alle andere diensten binnen het ministerie. De justitieminister voegt tot slot toe dat hij aan de harmonie op het ministerie werkt.

Naast de minister en de SPB-bestuursleden waren de directeur van Justitie, Sharman Lakisharan, de voorzitter van de Overlegcommissie JusPol, Patrick Campange en de overige leden van de commissie Brigitte Bhugwandas en Rachel Groenfelt aanwezig.