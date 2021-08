Borgoe Gold: where it all started

Op 17 november 1966 werd het Surinaams Alcohol Bedrijf N.V. opgericht en gevestigd in Paramaribo aan de linkeroever van de Surinamerivier. In eerste instantie focuste de jonge onderneming zich volledig op op het distribueren van suiker en rumproducten van de Suikeronderneming Mariënburg.

In 1968 werd het bedrijf ondergebracht in het pand aan de Cornelis Jongbawstraat. Sonny Ma Ajong werd als eerste directeur aangesteld, mede vanwege zijn Mariënburg-achtergrond. Hij heeft tot zijn pensionering in 1998 het bedrijf op zeer kundige wijze tot grote hoogte gebracht. Hij werd in 1999 opgevolgd door de huidige directeur: Steven Ma Ajong.

In 1975 werd de naam van de onderneming gewijzigd naar N.V. Handelmaatschappij SAB.

In de beginjaren werd veel gedaan aan de productontwikkeling en aan marktonderzoek. Het bedrijf wilde hiermee aantonen dat ook Surinamers in staat zijn kwalitatief hoogstaande producten op de markt te brengen die internationaal succesvol kunnen zijn.

En dat werd bewezen: in 1977 won de Black Cat rum als eerste Surinaamse rum een gouden medaille in Luxemburg. In 1978 won SAB wederom een prijs in Geneve (Zwitserland) met Poker Rum, een zachte bruine rum die later bekend zou worden als Borgoe Rum. Vier jaar later werd de Borgoe Gold gelaunched: Suriname’s meest gevierde donkere rum.

Borgoe Gold werd in 1982 geïntroduceerd ter herdenking van het honderd jarig bestaan van de suikerplantage Mariënburg. Borgoe Gold wordt gelagerd in eikenhouten, traditionele vaten voordat het verder wordt gemengd tot zijn uiterste perfectie. Deze perfectie voorziet hem van zijn fluweelzachte samenstelling met een lichte hint van hout en karamel dat zelfs de meest kritische rum liefhebber laat bezwijken. Deze lichte rum is uitermate geschikt voor het maken van cocktails en andere mix dranken. “Borgoe-Cola” is de bekendste mix drank in Suriname.

