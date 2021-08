Michael Miskin doet aangifte tegen Ronald Hooghart

Michael Miskin heeft donderdag aangifte van bedreiging gedaan tegen Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) in Suriname.

Oud-minister Miskin heeft van derden vernomen dat Hooghart de uitlating zou hebben gedaan dat hij Miskin en Glenn Swamipersad zal doodschieten.



De Surinaamse politie is na de aangifte begonnen met een onderzoek. De bedreiging is niet persoonlijk gedaan aan Hooghart waardoor de politie eerst een gedegen onderzoek zal doen. Het zou zijn gedaan via derden waarover Miskin te horen kwam.

Het onderzoek duurt voort.