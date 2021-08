Pandit aangehouden voor chanteren vrouw met pikante foto’s

Pandit Radjkapoor S. is donderdag in Paramaribo verzekering gesteld. Hij chanteerde een vrouw met pikante foto’s die hij van haar zou hebben gemaakt toen zij een relatie hadden.



S. was pandit aan huis bij het slachtoffer in Suriname dat samen met haar man, kinderen en schoonouders woont. Het slachtoffer vermoedt dat de man magische krachten heeft gebruikt om haar in zijn bezit te krijgen omdat zij nooit interesse in hem had. Zij denkt dat het vanwege de krachten is verworden tot een relatie waarbij hij kans heeft gezien de foto’s van haar te maken.

Op een bepaald moment constateerde de vrouw dat zij verkeerd bezig was en maakte een eind aan de relatie. De pandit kon dit niet accepteren en begon haar te achtervolgen, belagen, sms’n, Whatsappen en bellen. Hij maakte inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer waardoor zij aangifte tegen hem heeft gedaan.

De verdachte chanteerde de vrouw met de foto’s om de relatie met hem voort te zetten.