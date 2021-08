Op terrein aangehouden mannen: ‘We waren daar slechts om liefde met elkaar te bedrijven’

De Surinaamse politie heeft in de vroege ochtend van woensdag 25 augustus twee verdachte mannen, Milaino O. (31) en Anduelle M. (30), op het terrein van een postpakketbedrijf aan de Industrieweg Zuid in de kraag gevat. Beide aangehouden verdachten hielden de politie voor dat zij op het terrein waren om de liefde met elkaar te bedrijven meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De wetsdienaren kregen via het Command Center de melding dat vier manspersonen zich op het terrein bevonden. Bij aankomst van de politie probeerden twee hunner in de richting van het Saramaccakanaal weg te vluchten, maar werden door de wetsdienaren in de kraag gevat.

Hun twee kompanen hadden bij de aankomst van de politie het terrein reeds verlaten. Bij een ingesteld onderzoek trof de politie in een zijstraat nabij het postpakketbedrijf een rood gelakt voertuig aan. Bij confrontatie gaven Milaino en Anduelle te kennen niets af te weten van het voertuig.

Bij nader onder onderzoek op het terrein waar het tweetal werd aangehouden, vonden de politieambtenaren een contactsleutel van een voertuig op de grond. Bij die gelegenheid gaf Anduelle toe dat het voertuig aan hem toebehoort en dat hij slechts naar de plek was gereden om de liefde te bedrijven met zijn vriend Milaino.

Beide verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van de twee voortvluchtige kompanen wordt gewerkt, meldt de politie.