Overhandiging beleidsdocument ‘Gericht Nationaal Sportbeleid 2020 – 2030’

De directeur Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw heeft op afgelopen weekend de eerste versie van het beleidsdocument van het directoraat Sportzaken; Gericht Nationaal Sportbeleid overhandigd aan Stichting Cultureel Centrum Suriname (CCS) en Communicatie Dienst Suriname (CDS). In dit document is het beleid van het directoraat voor de periode 2020 tot 2030 vervat.

Het directoraat Sportzaken strekt zich ten doel beleid te ontwikkelen gericht op het stimuleren van een sport- en bewegingscultuur bij de bevolking, waardoor een zo groot mogelijk deel actief zal participeren aan enige vorm van beweging. Het Gericht Nationaal Sportbeleid zal de gestelde doelen, de uitvoering en de meetbaarheid daarvan middels zorgvuldig ge√Įdentificeerde speerpunten implementeren. Verder is de informatie gericht op het gebied van het bereiken van de topsport- tot het decentralisatiebeleid binnen de sport.

De bedoeling van deze overhandiging is om de organisaties inzage te bieden om zich te verdiepen in de materie, zodat er gerichter gewerkt kan worden aan het uitstippelen van beleid. De organisaties juichen deze vorm van communicatie toe, omdat het alleen maar werkt aan prestatiegericht- en saamhorigheid op het vlak van sport in het algemeen en decentralisatie in de sport in het bijzonder.

Met de overhandiging hoopt de directeur Sportzaken dat organisaties en de gemeenschap gebruik van de informatie zullen maken en dat deze als leidraad gebruikt zal worden voor verdere informatieoverdracht op het gebied van sport en het decentralisatiebeleid in de sport. De directeur gaf aan dat het niet bij deze versie van het document blijft. De beleidsmakers van het directoraat Sportzaken werken hard aan dataverzameling, zodat deze ook opgenomen en gepubliceerd zullen worden in de volgende versie. Verder zal er ook gewerkt worden aan beleid van vrouwen in de sport, topsport en mensen met een speciale hulpvraag.