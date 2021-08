Oplichter beweert dat Arush is overleden en haalt geld op voor uitvaart

De familie van de 5-jarige Arush, die momenteel in Nederland vertoeft voor medische behandeling, is erachter gekomen dat een oplichter in Suriname beweert dat Arush is overleden. Deze persoon haalt geld op met dit verhaal en zegt dat dit gebruikt zal worden voor de uitvaart van het kind.

De familie waarschuwt een ieder om geen geld aan deze persoon te geven. Arush is niet overleden. Hij heeft deze week een 4e operatie achter de rug, die goed gegaan is. Op dit moment is hij aan het herstellen.

Vorige week werd bekend dat Arush na drie goede weken helaas wat tegenslag heeft gekregen. Het ging niet helemaal zoals men had gehoopt. Arush heeft daarom niet 1 maar inmiddels 4 operaties ondergaan in Nederland.

Meer operaties betekent dat er meer geld nodig is. Indien u nog een bijdrage wil leveren kan dat via:

SRD rekening:

DSB 707988

T.n.v. Sheombarsing

T.b.v. Donatie Arush

NL rekening:

NL31RABO 0383420806

T.n.v. B. Spalburg

T.b.v. Donatie Arush

RB (usd) rekening:

0599 563 425

T.n.v. B. Spalburg

T.b.v. Donatie Arush