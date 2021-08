Man opgepakt voor verspreiden naaktfoto’s ex-buitenvrouw

De Surinaamse politie heeft een man opgepakt voor het verspreiden van naaktfoto’s van zijn 34-jarige ex-vriendin, met wie hij een buitenechtelijke relatie had. Volgens het Korps Politie Suriname ligt het motief tot het plegen van zijn daad in het feit dat de vrouw een eind had gebracht aan hun liefdesrelatie.

Op een gegeven moment werd deze ex-vriendin door derden op de hoogte gesteld dat er naaktfoto’s van haar te zien waren op social media. Zij verifieerde dit zelfs op social media en werd daarmee geconfronteerd. Naar aanleiding hiervan deed de vrouw K.A. aangifte op het politiebureau Richelieu.

Rechercheurs van de Recherche van regio Oost hebben op woensdag 18 augustus de verdachte Clyde T. op zijn woonadres te Moengo in het district Marowijne opgespoord en aangehouden. Hij ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie.