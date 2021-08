4 coronadoden en 202 nieuwe besmettingen

In Suriname zijn dinsdag 24 augustus weer 4 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, is hierdoor gestegen naar 704.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er de afgelopen 24 uur 202 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 651 keer testen (31%).

In de ziekenhuizen worden op dit moment 62 personen behandeld, 6 minder dan maandag. Op de intensive care afdelingen liggen 13 patiënten.

De cijfers van dinsdag 24 augustus 2021: