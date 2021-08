Dief ‘ruilt’ bromfiets in voor Lexus

Een witte Lexus met kenteken PH 90-03 is vandaag rond 15.15 uur voor Kamta’s Car Center aan de Kwattaweg in Suriname gestolen. Een dief ‘ruilde’ zijn bromfiets in voor de personenauto, die met draaiende motor stilstond.

De man heeft vermoedelijk een moeder en haar dochter die in de Lexus zaten, achtervolgd. Hij was op de bromfiets. Toen hij merkte dat moeder en dochter waren uitgestapt en de wagen met draaiende motor was achtergelaten, liet hij zijn bromfiets achter.

Hij stapte in de Lexus en reed met volle vaart weg in de richting van de Van Idsingastraat. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.