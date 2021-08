Dronken vrouw steekt en bijt Nederlandse vriend na ruzie over paspoort

Een Surinaamse vrouw heeft haar Nederlandse vriend zondagavond in Paramaribo met een mes verwond. Ook heeft zij hem gebeten. Beide personen dronken samen alcohol en kregen ruzie omtrent het paspoort van de man.



De politie in Suriname kreeg de melding van een slachtoffer met steekverwonding. Zij trof ter plaatse de Nederlander met een steekverwonding in het linker onderbeen aan. Hij verklaarde dat zijn vriendin hem heeft gestoken met een mes. Hij verkeerde zwaar onder invloed van alcohol en moest medisch worden behandeld.

Ook de vrouw die dronken was, heeft lichte verwondingen in het gezicht opgelopen en had blauwe plekken aan haar dijbeen, maar zij wenste geen medische behandeling.

De Nederlander logeerde bij de vrouw en vond dat zij met zijn paspoort ervandoor is gegaan. De woordenwisseling over het paspoort leidde tot een steekpartij. De vrouw pakte een mes waarmee zij hem heeft verwond en beet hem ook in het been.

De politie heeft de vrouw in verzekering gesteld. De man is na verhoor heengezonden.