DA Drogisterij schenkt 500 PPE-jassen aan Wanica Ziekenhuis

DA Drogisterij heeft op 19 augustus 500 PPE-jassen geschonken aan de COVID-19 unit van het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Het bedrijf wil hiermee een steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus in Suriname.

Drs. Roshni Ramtahalsing, hoofdarts op de COVID-19 unit, nam deze geste in ontvangst. “PPE is voor ons als zorgverleners essentieel voor het kunnen uitoefenen van veilige COVID-19 zorg. Het is dus altijd welkom”, zei Ramtahalsing.