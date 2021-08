Zoon (25) overtreedt beschermingsbevel en bedreigt moeder thuis met de dood

De Surinaamse politie heeft deze week een 25-jarige man aangehouden, nadat zijn moeder aangifte tegen hem deed. Ze verklaarde aan de politie dat haar zoon het bestaande beschermingsbevel heeft overtreden en zich begaf naar haar woning. Daarbij vernielde hij de schuiframen van het huis en bedreigde haar met de dood, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De zoon Richard G. is op woensdag 18 augustus door de politie van het bureau Uitvlugt opgespoord en op zijn woonadres aan de Prinsesestraat aangehouden. De aangeefster gaf aan dat de jongeman zich het vorig jaar ook schuldig had gemaakt aan dezelfde strafbare feiten en daarvoor in verzekering was gesteld.

Richard werd na zijn aanhouding ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij wederom door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.