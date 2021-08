Douane Schiphol treft 2 kuikentjes aan in postpakket uit Suriname

De Nederlandse douane heeft deze week twee kuikentjes aangetroffen in een postpakket uit Suriname. De diertjes werden opgehaald door de Dierenambulance Amsterdam, die bekend maakte dat een van de kuikentjes dood is gegaan.

De douane die op Schiphol aan het controleren was, hoorde piepen uit het postpakket komen. Bij nader onderzoek bleken er twee uitgekomen eieren in het pakket te zitten en dus twee kuikentjes die aan het piepen waren.

De Dierenambulance werd ingeschakeld en kon eentje redden.

Volgens de Dierenambulance 020 zijn ze als bevrucht ei gestuurd. Uit de reacties op het Twitter bericht van de Dierenamabulance blijkt dat het vaker gebeurd en dat er veel markt hiervoor is in Nederland.

Het Twitter bericht van de Dierenamabulance:

Oké nu jullie…. Opgehaald op #Schiphol omdat @Douane n postpakket hoorde piepen en er 2 uitgekomen eieren in het pakket bleken te zitten, dus inmiddels kuikentjes… 1 overleden en 1 gered. De vraag is nu, waarom stuur je eieren per post uit #Suriname naar #Nederland #DTV pic.twitter.com/7a2rzeadxs