8 minderjarige kinderen verliezen moeder; help met bouw nieuwe woning

Op vrijdag 14 mei 2021 is het leven van het gezin van mw. Marion Macnack totaal ontwricht. Op die dag kwam zij door een autobestuurder, die onder invloed was van alcohol, op tragische wijze om het leven in het verkeer. Haar man heeft door het ongeval voor de rest van zijn leven een blijvend letsel opgelopen. De kinderen werden eensklaps geconfronteerd met de pijnlijke realiteit dat zij het zonder hun geliefde, zorgzame moeder moesten doen.

Gezien het opgelopen letsel van de vader is hij nu niet in staat om te voorzien voor zijn gezin, daar hij geen arbeid kan verrichten. De huidige economische situatie heeft boven het leed er een schep bovenop gedaan en de kinderen verkeren in ernstige nood.

De stichting 1 voor 12 heeft voor dit gezin een inzamelingsactie op touw gezet om te helpen voorzien in de dagelijkse levensbehoeften want de zorg voor de 8 minderjarige kinderen waaronder een dreumes, is voor de familie Macnack bijna onmogelijk geworden. (tekst loopt door onder filmpje)

Na een succesvolle inzameling kon voorzitter Vismale heel wat proviand aanreiken aan de familie die zichtbaar zeer verrukt was met de geste. Bij het zien van de woon en leefomstandigheden waaronder de kinderen en de familie Macnack wonen heeft Vismale wederom een beroep gedaan op de samenleving om gelden in te zamelen om voor het gezin een 4 kamer woning neer te zetten op hun terrein.

Deze vier kamer woning zal met toestemming van de grootvader, die de rechtmatige eigenaar is van het terrein, volledig ter beschikking komen van de 8 kinderen van mw. Marion Macnack. De juridische werkarm van de Stichting 1 voor 12 zal via een notariële akte bewerkstelligen dat de kinderen gedurende hun leven vruchtgebruik hebben van het stuk grond waar het woonhuis op komt te staan. De totale kosten voor de bouw van dit woonhuis zijn geraamd op SRD. 350.000, –

De Stichting 1 voor 12 doet een beroep op de gehele Surinaamse samenleving en daarbuiten, in deze voor ons aller moeilijke tijd fu langa wan anu gi den pikin fu mw. Marion Macnack. Zij zijn ook de toekomst van Suriname en misschien is onze toekomstige president ertussen. Deze kinderen verkeren in nood, ze missen hun moeder en verdienen een troost van u en de uwen in de vorm van een financiële bijdrage. Elke bijdrage hoe klein dan ook is welkom.

U kunt de bijdrage persoonlijk brengen naar het kantoor van de Stichting 1 voor 12 aan de Van Sprangweg 6 of u kunt het ook storten op de bank.

Help familie Maknack met de bouw van de woning.

DONEREN, JA DAT KAN!

De Surinaamsche Bank: SRD 9857923 |USD 2635208 | EUR 2538989

SRD 9857923 |USD 2635208 | EUR 2538989 Surinaamse Postspaarbank: SRD 315.214.010 | EUR 315.214.040 | USD 315.214.041

SRD 315.214.010 | EUR 315.214.040 | USD 315.214.041 Finabank: SRD 197.90.53

SRD 197.90.53 ING Bank Nederland: NL88 INGB 0006 9834 06