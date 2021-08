Agressieve automobilist slaat politieagent die boetes wil uitschrijven

Een 28-jarige automobilist in Suriname, heeft een agent in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn gezicht geslagen. De politieman hield een snijwond aan zijn bovenlip en een zwelling in het gezicht over. Hij werd verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

De politieagent was bezig met een mini roadblock aan de Martin Luther Kingweg ter hoogte van een parkeerplaats. Daarbij stopte hij een auto en vroeg de bestuurder naar zijn Surinaamse rijbewijs alsook zijn autobescheiden. Hem werd ook gevraagd naar zijn dispensatie om zich tijdens de lockdown over straat te kunnen begeven.

De autobestuurder stapte uit en gaf aan geen bescheiden van het voertuig en ook geen rijbewijs te hebben. De politieman wilde de man verbaliseren, maar die begon tekeer te gaan en sloeg de wetsdienaar in zijn gezicht.

Met behulp van de overige politieagenten ter plaatse, werd de agressieve automobilist overgebracht naar het bureau.