Ministerie Regionale Ontwikkeling bespreekt samenwerking met KNVB

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport in Suriname heeft de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) besproken. Dit gebeurde tijdens een ontmoeting dinsdag op het hoofdkantoor van het ministerie. Daarbij zaten minister Gracia Emanuël, directeur Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw, beleidsadviseur Valentino Nasa, KNVB-bouwkundige Gerrit Sahertos en specialist International CSR Partnership KNVB World Coaches Johan van Geijn, aan.

Tijdens de ontmoeting is er onder andere gesproken over het afronden van het huidig contract tussen het Surinaamse directoraat Sport en KNVB. Binnen dat contract moeten er nog drie kunstgrasvelden geplaatst worden; onder andere op Livorno en twee in het binnenland.

Verder is er gesproken hoe het nieuwe contract eruit zal moeten zien en heeft het directoraat Sportzaken aangegeven welke punten zij graag wil opnemen in het contract met de organisatie. Behalve dat het ministerie haar doelen met de organisatie wil continueren, wil ze er ook voor zorgen dat er meer kunstgrasvelden komen in het binnenland. Daarnaast wil zij met behulp van KNVB meer atletiekbanen, multifunctionele velden, een wielrenbaan en zwembaden. Van Geijn zegt dat de KNVB bereid is enkele velden en banen in elkaar te zetten.

Verder wil het ministerie werken aan het identificeren en de verdere ontwikkelen van Surinaamse talenten, voornamelijk voetbaltalenten. Zo wil Nasa dat talenten een stage krijgen bij een Nederlandse club om zichzelf verder te ontwikkelen. Directeur Touw Ngie Tjouw gaf aan dat deze personen aan bepaalde voorwaarden zullen moeten voldoen. Deze talenten moeten meer gezocht worden in de diverse buurten en niet bij bestaande voetbalclubs. Van Geijn gaf aan dat dit een moeilijk proces kan worden echter moeten alle mogelijkheden goed bekeken worden, zodat alles in nationaal belang plaatsvindt. De KNVB vindt het daarom een goed idee dat buurtverenigingen goed geordend worden.

Minister Emanuël wil meer transparantie in de communicatie. Ook kijkt ze uit naar een goede en vruchtbare samenwerking in de toekomst. Ze hoopt dat het nieuwe contract, dat de zegen van de vicepresident en van haar heeft, op een realistische manier uitgevoerd wordt.