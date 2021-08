Suriname kijkt naar invoeren persoonsgebonden kenteken

Als de Surinaamse Rijwet uit 1971 wordt gewijzigd, dan zal de nummerplaat voor auto’s voortaan persoonsgebonden worden. Iedereen die een auto bezit, zal zijn eigen kentekenplaat dienen aan te schaffen. Momenteel is de nummerplaat van het motorrijtuig verbonden aan het voertuig.

In veel andere landen hebben ze al een persoonsgebonden kentekenplaat, bijvoorbeeld in Duitsland en België. Suriname kijkt ook naar dit systeem, omdat er elk jaar zoveel voertuigen zijn, dat cijfer- en lettercombinaties zijn verbruikt.

In het huidig systeem kent men een nummer toe aan het voertuig, waar bij verkoop de gegevens van de eigenaar worden aangepast. In het persoonsgebonden systeem is het nummer gebonden aan de eigenaar en worden bij aanschaf van een nieuw voertuig de gegevens van het voertuig aangepast.

Volgens de Surinaamse minister van Justitie Kenneth Amoksi, zullen persoonsgebonden nummerplaten ook kunnen helpen bij het aanpakken van de verkeerscriminaliteit. Zo zal het eenvoudiger zijn om met bekeuringen om te gaan: degene van wie het motorrijtuig is, krijgt de bekeuring.

Vandaag wordt de wijziging van de Rijwet verder in behandeling genomen, tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblée.