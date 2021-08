Vrouw (32) kapt buurman (63) na slepende ruzie

De 32-jarige Loainsa J. is in de morgen van maandag 16 augustus door de politie van het bureau Latour aangehouden. De vrouw bracht haar 63-jarige buurman Ivan G. kapverwondingen toe op het lichaam, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De wetsdienaren speelden omstreeks 08.30 uur van die dag in op een melding van een kappartij op een adres in hun werkressort. Daar aangekomen trof de politie partijen aan. Onderzoek wees uit dat het om een slepende ruzie ging tussen Loainsa en haar buurman Ivan.

Volgens verklaring van het slachtoffer Ivan hield de buurvrouw zich bezig met culturele praktijken en stuurde boze geesten op hem af. Ook gooide de vrouw steeds weer ontlasting op zijn erf. De verdachte Loainsa verklaarde het tegendeel en gaf de politie te kennen dat haar buurman al geruime tijd met urine op haar woning gooide. Ze betrapte de buurman in de vroege ochtend van 16 augustus weer, toen hij bezig was urine op haar woning te gooien.

Vanwege het vroege uur wendde de buurvrouw zich pas later op de dag tot Ivan en vroeg hem om rekenschap. Dit mondde uit in een woordenwisseling, waarbij de buurman een scherp voorwerp en een koevoet op Loainsa gooide. De vrouw bewapende zich met een scherp voorwerp en bewerkte de buurman daarmee.

Ivan liep daarbij ernstige kapverwondingen op aan zijn elle boog en buikstreek. Aan zijn beide benen heeft hij ook snijwonden opgelopen. Per ontboden ambulance werd de gewonde buurman afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medisch te zijn behandeld is hij heengezonden.

Beide scherpe voorwerpen en de koevoet werden aangetroffen en in beslag genomen. De overige buurtbewoners gaven de politie te kennen dat Ivan het probleem is van de buurt, aangezien niemand voorbij zijn woning mag lopen.

De verdachte Loainsa werd in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau. Zij werd voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de buurvrouw in verzekering gesteld, meldt de politie.