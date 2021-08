Twee mannen vechten en verwonden elkaar om vrouw

Twee mannen hebben woensdagavond op De Goede Verwachting in Suriname met elkaar gevochten om een vrouw. Zij hebben elkaar daarbij vewond. De mannen beweren elk een relatie met de vrouw te hebben.

Een van de mannen is de ander te lijf gegaan met een mes. Hij verwondde hem in de hals. De ander pakte een hard voorwerp en verwondde de man in de schouders met als gevolg dat die vermoedelijk een schouderfractuur heeft overgehouden.

Beide mannen liepen over straat. Toen zij elkaar tegenkwamen, kregen zij ruzie. Elk van hen vond dat zij een relatie met dezelfde vrouw hebben. De mannen daagden elkaar uit en raakten in een schermutseling. Zij hebben toen elkaar verwond.

De man die vermoedelijk een fractuur aan zijn schouders opliep, had zich aangemeld bij de politie.