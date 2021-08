Jeugdigen slaan winkelraam kapot en stelen spullen

Twee jeugdigen hebben vanochtend rond 04.00 uur tijdens de lockdown, ingebroken in een winkel aan de Hanna’s Lustweg in Suriname. Zij forceerden eerst het traliewerk en sloegen daarna de glazen voorgevel kapot met een straattegel.



Het alarm van de winkel ging toen af, maar de jongens drongen toch de zaak binnen. Zij namen alles wat zij binnen enkele minuten konden nemen, weg. Het gaat om een onbekende hoeveelheid sigaretten, het kasregister met geld, belkaarten en andere spullen.

De winkelierster hoorde het alarm afgaan en schakelde de Surinaamse politie in. Zij hield zich schuil in haar slaapruimte totdat de politie de plaats had aangedaan. Toen de wetsdienaren op de plaats delict kwamen, waren de jongens reeds vertrokken met de buit.

Op camerabeelden zijn de handelingen van de jeugdige criminelen vastgelegd.