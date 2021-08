Bromfietser geeft Braziliaanse (19) lift en probeert haar op straat te verkrachten

Een man die een lift had gegeven aan een 19-jarige Braziliaanse vrouw in Paramaribo, heeft in de nacht van zaterdag op zondag tijdens de lockdown, gepoogd haar te verkrachten. Het lukte hem niet want op dat moment kwam een voertuig van de buurtwacht aangereden.



De jonge vrouw kwam van Hotel Perola en liep naar huis. Zij werd ter hoogte van de Ringweg en Johannes Vermeerstraat benaderd door een man op de bromfiets die haar een lift aanbood. Zij stemde toe waarna de man met haar is gereden naar haar woning aan de Tombestraat.

Omdat er niemand thuis was, vroeg zij de man om haar te brengen naar de Jacques Gompertsstraat. De bromfietser reed haar echter naar de Wolframstraat waar hij ter hoogte van Kamperveenstraat bij een onverlicht gedeelte stopte. Hij probeerde toen de jonge vrouw te verkrachten.

Hij trok haar trui weg en duwde haar waardoor zij kwam te vallen. Zij hield schrammen aan haar linkerelleboog over. Op dat moment kwam een voertuig van de buurtwacht aangereden waardoor de man verstoord is in het verder plegen van zijn handelingen.

Het slachtoffer rende naar het voertuig voor hulp. De dader reed toen met volle vaart weg. De buurtwacht heeft de jonge vrouw naar het politiebureau gebracht.