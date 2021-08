Man ziet gestolen tas bij ander en schakelt politie in

Een man heeft zijn tas die gestolen was in Paramaribo, positief herkend toen een ander daarmee rondliep. Hij schakelde de politie in die de man (49) heeft aangehouden.

De benadeelde verklaarde dat hij de tas gebruikt om spullen naar het werk mee te nemen. Hij zette zijn tas deze week op zijn erf nadat hij van het werk kwam. Er waren ook enkele bierflessen en een auto-accu op het erf. Toen de man de volgende morgen naar het werk wilde gaan, kon hij zijn tas niet meer vinden. Hij zag de bierflessen en de accu ook niet meer en besefte dat die gestolen waren.

De man deed geen aangifte en ging naar het werk. Toen hij later op de dag van het werk naar huis ging, zag hij de verdachte rondlopen met de tas. Hij schakelde de politie in die de man heeft aangehouden.

In de tas zijn ook de gestolen bierflessen aangetroffen. De verdachte heeft bekend dat hij de diefstal heeft gepleegd. De gestolen accu is niet gevonden. De man is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.