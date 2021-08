RBTP houdt verdachte aan in moordzaak David Simonstraat

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft Chen Z. (43) binnen enkele uren na de moord op een man aan de David Simonstraat aangehouden in een bedrijfspand aan de Kleine Saramaccastraat. De verdachte ontkent dat hij het latere slachtoffer heeft vermoord.



Chen Z. verklaarde dat het slachtoffer hem een groot bedrag verschuldigd was, maar hij ontkent hem te hebben doodgeschoten. Volgens hem was hij wel geweest bij het slachtoffer, maar niet om hem te doden. Hij weet ook niet wie de man kan hebben vermoord. Het moordwapen is niet op hem gevonden.

Kort vóór en na de moord was de witte Toyota Prado (foto), waarin de verdachte zich verplaatste, gesignaleerd in de omgeving van het pand waarin het slachtoffer zich bevond. Het voertuig was vastgelegd op camerabeelden.

RBTP was met een zoekactie begonnen en trof Chen Z. in een pand aan de Kleine Saramaccastraat aan. Het pand moest omsingeld worden om daarna te worden betreden voor de aanhouding. De politie heeft de Prado in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.