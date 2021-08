Maandag protestactie op Onafhankelijkheidsplein tegen beleid regering

Maandag 16 augustus zal er geprotesteerd worden op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname tegen het beleid van de regering. De voornaamste reden van de actie is de zoveelste verhoging van de brandstofprijzen. Trekker van de actie is activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet.

De activist zegt dat mensen moeten stoppen met klagen op Facebook en hun stem moeten laten horen.

Vanaf vandaag is de maximale pompprijs voor een liter gasoline zonder additieven SRD 15.95 en een liter gasoline met additieven SRD 21.04. Voor een liter diesel is de maximale pompprijs vastgesteld op SRD 17.95.

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft laten weten dat de prijsberekening van de verhoogde pompprijzen gebaseerd is op het nieuw systeem dat vorige maand in werking is getreden.