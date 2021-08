Onderneemster die ook drank verkoopt aangehouden voor verduistering bij Tjan’s Slijterij

De Surinaamse politie heeft vandaag meer informatie naar buiten gebracht over de verduistering van drank door werknemers bij Tjan’s Slijterij. In deze zaak is de 47-jarige verdachte Patricia V. aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de werknemers van de aangever dranken, waarvoor niet betaald was, gaven aan Patricia. Volgens de politie is zijn een kleine onderneemster die ook dranken verkoopt.

De verdachte kwam met haar voertuig bij de slijterij, waarna werknemers van de slijterij dranken in het voertuig plaatsten zonder dat daarvoor betaald was.

In de zaak zijn inmiddels 8 mensen aangehouden. Behalve Patricia zijn dat ook: Demelzo B., Rouchen D. ( beiden 23 jaar ), Andrew B. (21), Puja A. (27), John W. (20), Nelissi A. (26) en Denzo P. (24).

Alle acht verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen zullen plaatsvinden in deze strafzaak.