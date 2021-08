EZ: Prijsberekening verhoogde pompprijzen gebaseerd op nieuw systeem

Vanaf vandaag is de maximale pompprijs voor een liter gasoline zonder additieven SRD 15.95 en een liter gasoline met additieven SRD 21.04. Voor een liter diesel is de maximale pompprijs vastgesteld op SRD 17.95. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) meldt dat de prijsberekening gebaseerd is op het nieuw systeem dat vorige maand in werking is getreden.

Prijzen worden maandelijks aangepast en zijn voor alle oliebedrijven in Suriname hetzelfde. Pomphouders zijn vrij om een prijs aan te bieden onder de maximumprijs. In het nieuwe systeem wordt de kostprijs van brandstof bepaald door de internationale olieprijs (inclusief de transportkosten) en de toegestane bedrijfsmarge.

De gehanteerde internationale olieprijs is gebaseerd op het gemiddelde van de voorafgaande maand. Om te komen tot de uiteindelijke pompprijs, wordt de kostprijs hetzij verhoogd met een government take, hetzij verlaagd met een subsidie.

“Brandstof vormt een belangrijk deel van de huishoudelijke uitgaven. De meeste huishoudens gebruiken unleaded. Het beleid van de regering is er daarom op gericht om de prijs van unleaded zo laag als mogelijk te houden. Tegelijkertijd hebben veranderingen in de wereldmarktprijs voor olie hun weerslag op de pompprijs”, aldus EZ.