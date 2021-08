Eenjarig meisje misbruikt bij oppas

Een eenjarig meisje is seksueel misbruikt in Paramaribo, toen zij bij de oppas was gebracht. Haar maagdenvlies is niet meer intact.



Het vermoeden bestaat dat het kind misbruikt is door de partner van de oppaser. Zij is woensdag voor observatie in het ziekenhuis opgenomen.



De politie heeft de melding ontvangen van het seksueel misbruik en is begonnen met het onderzoek. Nagegaan wordt wat zich precies heeft afgespeeld.

De ouders brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis van waar de politie is ingeschakeld.