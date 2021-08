Zeven medewerkers Tjan’s Slijterij aangehouden voor verduistering dranken

Acht personen onder wie zeven medewerkers van Tjan’s Slijterij in Suriname, zijn deze week aangehouden voor verduistering van verschillende dranken van hun werkgever. Het is nog onbekend hoeveel drank zij in totaal hebben weggenomen.

De benadeelde lijdt schade in duizenden SRD, maar hij is nog bezig met inventarisatie. In zijn administratie komt hij tekorten tegen vanaf het vorige jaar.

Tot de zeven medewerkers behoren de magazijnmeester, controleurs, sjouwers en helpers. Zij werkten onderling samen en ook met een ander om de verduisterde dranken te verkopen om zodoende aan geld te kunnen komen.

Alle acht verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Een deel van hen heeft bekend schuldig te zijn, terwijl het andere deel ontkent. Het onderzoek duurt voort.