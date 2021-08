VIDEO: Agressieve man die truckchauffeurs met de dood bedreigde aangehouden

Een agressieve man die vorige maand truckchauffeurs met de dood bedreigde en eentje heeft gemolesteerd, is deze week aangehouden. Het gaat om Rivano C. alias Boi. Hij maakte zich op 24 juli jongstleden schuldig aan bovengenoemde feiten.

Het geval deed zich aan de Weg naar West Suriname, waarbij inzittenden van een Staatsbus van Bigi Poika drie truckchauffeurs die houtblokken vervoerden dwongen om te stoppen en hen daarbij vies en vuil uitscholden.

De voornoemde Rivano bedreigde de chauffeurs met de dood en gaf aan dat hij op de trucks zou schieten als ze weer langs zouden rijden. Hij ging zelfs zover om een van de chauffeurs uit z’n truck te trekken waarna hij de man molesteerde (video onder).

Het slachtoffer hield er een gescheurd shirt aan over en was hevig ontdaan door het handelen van de agressieve man. Er werd aangifte gedaan tegen de geweldenaar en na ingewonnen informatie wist de Surinaamse politie hem aan te houden.

Opmerkelijk genoeg waren de Inheemsen van het dorp het niet eens met zijn aanhouding.

In een filmpje dat viraal ging en hieronder te zien is, is duidelijk wat er die dag gebeurde: