Social Army komt belofte na in Lebi Doti

Het dorp Lebi Doti in het Sarakreekgebied, gelegen in het district Brokopondo, is voorzien van donatiegoederen. Van vrijdag 6 augustus tot maandag 9 augustus was de organisatie Social Army (SA) samen met The Big Five Foundation (TBFF) in het gebied om de startsein te geven voor het opzetten van een mediatheek. Daarbij zijn een grote partij aan donatiegoederen verdeeld onder de bewoners. Ook het dorp Pisiang, niet ver van Lebi Doti, kreeg donatiegoederen aangeboden. “Hiermee is een belofte, die de organisatie gemaakt heeft, nagekomen”, zei SA-voorzitter Mitchell Matroos bij de overdracht van de goederen zaterdagochtend.

Kleren, beddegoed, speelgoederen voor kinderen, schoeisel, schoolspullen en nog heel veel meer, zaten in veertigtal dozen verpakt om uitgedeeld te worden aan de bewoners in de dorpen. Jong en oud kwamen aan hun trekken. De verpakte dozen goederen, werden een maand verzameld in Paramaribo ten behoeve van de bewoners in het Sarakreek gebied. “De mensen hebben twee maanden eerder tijdens een oriëntatiebezoek van Social Army hun behoefte kenbaar gemaakt en daarop hebben we ingespeeld. Wij hopen dat ze er goedgebruik van zullen maken en dat ze deels geholpen zijn. Ik bedank ook een ieder die een donatie heeft gedaan”, zegt Matroos. Aan een kind met een geestelijke en lichamelijke beperking is een rolstoel gedoneerd en een oudere bedlegerige man kreeg een ziekenhuisbed aangeboden.

Het sociaal project is samen met leden van The Big Five Foundation, waar DNA-lid Edgar Sampie de gewezen trekker van was, uitgevoerd. Aanvankelijk zouden beide organisaties in het weekend werken aan de opzet van de mediatheek in Lebi Doti, maar omdat niet al het bouwmateriaal getransporteerd kon geworden naar het gebied, is het bij een symbolische startstein gebleven met de overdracht van boeken, gedoneerd door Stichting Jouderij Global in Nederland. Zaterdag hebben leden van beide organisaties de donatiegoederen uitgedeeld in de dorpen en een filmavond voor de kinderen gehouden. Aanwezig waren de parlementariërs Edgar Sampie (Boven-Suriname) en Fogatie Aserie van Brokopondo. Zij hebben gezamelijk met de jongeren meegeholpen aan de uitvoering.

Minamba Landveld, voorzitter van The Big Five Foundation (TBFF), vond het een eer om samen met Social Army dit project tot een succesvolle project te maken in het dorp. Volgens haar organiseert TBFF twee keer per jaar een sociaal project in het binnenland. Vanwege Covid-19 was het een poosje stil. Toen de oproep voor het opzetten van een mediatheek door Social Army op FB werd geplaatst heeft TFBB meteen het verzoek ingediend voor Lebi Doti. Landveld ziet graag meer van dit soort gezamelijke sociale projecten voor het binnenland van Suriname.

SA-voorzitter Matroos gaf te kennen dat er voor dit jaar nog een sociaal project uitgevoerd zal worden. Nu richt de organisatie zich op het project ‘Sociale Bouwkavels’ voor jongeren. Met de komst van de nieuwe minister van Grondbeleid en Bosbeheer, zal het project ‘Sociale Bouwkavels’ weer worden opgepakt om sociaal zwakke jongeren tegemoet te komen met goedkope bouwkavels. Social Army wil overstappen van het model, waarbij er inzamelingen worden gehouden en pakketten worden verstrekt aan mensen naar de uitvoering van meer duurzame projecten.