Omstanders houden jeugdige roofverdachte kort na overval aan

Omstanders hebben dinsdagavond de 16-jarige N.R. kort na een beroving aan de Vierkinderenweg aangehouden. Zij droegen hem over aan de politie. De tiener zou samen met drie anderen een 26-jarige vrouw hebben beroofd van haar telefoon.

 

De vrouw liep over de Vierkinderenweg samen met een ander. Toen zij de kruising van de Vierkinderen- en de Vidijaweg was genaderd, werd haar telefoon afhandig gemaakt door een jongeman. Er stonden vier jongens langs de straat. Een van hen pleegde de daad maar zij renden na de beroving gezamenlijk weg.

De vrouw liet het niet daarbij. Zij riep hulp van omstanders in waardoor zij een van de jongens hebben aangehouden. De telefoon is niet teruggevonden op hem. De drie anderen zijn nog voortvluchtig. Het slachtoffer liep geen verwondingen op.

De politie heeft de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. Het onderzoek duurt voort.