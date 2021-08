Man met drugs door patrouille Franse en Surinaamse politie aangehouden

De 34-jarige Fabian K. is op zondagmiddag 8 augustus tijdens een gezamenlijke patrouille door de Militaire Politie, bijgestaan door het Nationaal Leger (NL) en de Franse politie op de Marowijnerivier aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het gemengd team bevond zich op de rivier toen zij merkten dat een boot met een aantal passagiers vanuit de Franse kant voerde naar de richting van Albina. De verdachte boot werd tegemoet gevaren en werd de bootsman gesommeerd de buitenboordmotor af te zetten. Hierna werden alle passagiers naar hun identiteitsbewijs gevraagd.

Eén van de passagiers, die naderhand Fabian bleek te zijn, vertoonde een zenuwachtig gedrag. Aan hem werd toen gevraagd om een tas die hij bij zich had te controleren. Bij die controle stuitten de wetsdienaren op 69 cocaïne bolletjes met een totaal gewicht van 633 gram.

De drugs werd in beslag genomen, waarna de boot aan de kade moest aanmeren. Hierna ging de Militaire Politie (MP) over tot een grondig onderzoek van alle passagiers, waarna deze werden heengezonden. De MP droeg Fabian vervolgens over aan de politie van het bureau Albina.

De verdachte is samen met het verderfelijk spul overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade die belast is met het verder onderzoek. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de drugsverdachte Fabian ter zake Overtreding Wet verdovende Middelen door de politie achter slot en grendel geplaatst.