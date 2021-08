Chinese man vast voor mensenhandel en mishandeling landgenoten

De 57-jarige D.Y. is vorige week na goed onderzoek aangehouden door politie. De man van Chinese afkomst zou drie andere landgenoten onder valse voorwendselen naar Suriname hebben gebracht.

Een van de slachtoffers zou heel wat goederen en machines hebben gekocht en gestuurd naar Suriname om in de goudsector te werken. Naar verluidt zou de verdachte de mannen hebben voorgehouden dat hij een goudconcessie in het binnenland had, wat achteraf niet zo bleek te zijn.

Toen de mannen in het binnenland kwamen troffen ze heel wat andere zaken aan, dan wat hen was voorgehouden. De drie werden bedreigd, mishandeld en kregen niet op tijd te eten. De slachtoffers zagen kans weg te lopen en met behulp van andere personen werd aangifte bij de politie gedaan.

De zaak werd overgedragen aan de afdeling Trafficking In Person (TIP) van de Surinaamse politie, die het onderzoek overnam. De verdachte werd in beeld gebracht en vorige week aangehouden en in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.