Parbo leverancier overvallen bij levering aan winkel

In Suriname is een leverancier van Parbo Bier vanmorgen door twee mannen overvallen, kort nadat hij producten had geleverd aan een winkel te Sunny Point. De redactie verneemt dat de leverancier R.K. rond 09.30u werd overrompeld door twee mannen, waarvan een gewapend was met een houwer.

Het slachtoffer was bij winkel S. Ratan toen hij werd overvallen. De dieven hebben een bedrag van ruim 8.000 SRD buitgemaakt. Ze zijn daarna te voet gevlucht in onbekende richting. De leverancier heeft geen letsel aan de overval overgehouden.

De ingeschakelde Surinaamse politie zette meteen een zoekactie op en kamde de buurt uit, maar zonder resultaat. De mannen waren nergens meer te vinden. De politie van Santo Dorp heeft de zaak in onderzoek.