Man dood nadat pick-up op z’n kop in goot terecht komt

In Suriname is een man zaterdagavond omgekomen bij een eenzijdig verkeersongeluk aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 7a. Het gaat om de bestuurder van een pick-up, die de macht over het stuur heeft verloren waarna de wagen op zijn kop in de goot is beland.



Het voertuig kwam van leiding 7a en beschreef een rechtse bocht om naar de Noordpolderdam te gaan. De bestuurder verloor, om tot nu toe onbekende reden, de macht over het stuur en ging van de weg.

Hij belandde daarbij in de goot (foto). Omstanders haalden hem uit de wagen, maar hij vertoonde geen teken van leven meer. De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.