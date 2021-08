‘Raceauto’ eindigt in water van Magentakanaal

Deze auto is zaterdagavond in het Magentakanaal terechtgekomen. Het zou gaan om een opgevoerde auto die vaak gebruikt wordt bij race wedstrijden in Suriname en omstreeks 19.00u betrokken was bij een eenzijdig verkeersongeval.

De bestuurder van het voertuig reed over de Magentakanaalweg, komende vanuit de richting van Frederikshoop en gaande richting Vierkinderenweg. Nabij de Vierkinderenweg ging het mis. Vermoedelijke verloor de bestuurder de controle over het stuur.

Hierdoor ging de auto van de weg waarna het voertuig in het water van het kanaal langs de weg eindigde. Niemand raakte gewond. De politie werd niet ingeschakeld, wel een sleepdienst die het voertuig weer op het droge kreeg.

Het is niet bekend of de bestuurder aan het racen was toen het ongeval gebeurde.