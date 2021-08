Justitie doet onderzoek naar in de lucht schietende BBS’ers bij uitvaart

Het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie is niet te spreken over het gedrag van enkele leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS). Die hebben afgelopen zaterdag bij een uitvaart van een overleden lid van de BBS, in de lucht geschoten met hun wapens. Dat blijkt uit videobeelden die via social media in Suriname worden verspreidt en hieronder te zien zijn.

Het ministerie noemt het wangedrag van de BBS leden, welk niet geaccepteerd zal worden. De schoten zijn gelost met het dienstwapen, buiten de normale procedures en gebruikelijke eerbewijzen zoals vastgelegd in dienstorders. Ook zijn ze ongecontroleerd, onverantwoord, zonder opdracht, en buiten alle protocollen, dienstvoorschriften en commando’s gelost.

Daarbij is er geen rekening gehouden met de veiligheid van omstanders. Deze leden hebben zich op een dusdanige manier gedragen dat vastgesteld kan worden dat hier sprake is van indisciplinair handelen, ontoelaatbaar handelen en gevaarlijk handelen.

Het ministerie heeft een diepgaand onderzoek gelast en verwacht binnen 48 uur rapportage over de medewerkers die zich aan dit ernstig plichtsverzuim hebben schuldig gemaakt. Tegen hen stelt het ministerie strenge disciplinaire maatregelen in het vooruitzicht.

De beelden: