Oprichting Suriname National Foreign Investment N.V.

Vrijdag is op het kantoor van de Surinaamse president, de akte voor de oprichting van het Suriname National Foreign Investment N.V (SNFI N.V) getekend. “De regering is wijzer geworden en heeft uit de fouten bij de oprichting van N.V. Surfin geleerd. Wij hebben ons aan alle wettelijke vereisten gehouden bij de oprichting van SNFI N.V. Uit de geboorte van de nieuwe N.V zal er energie geput worden om de gestelde doelen te realiseren”, aldus de president.

Suriname National Foreign Investment N.V (SNFI N.V) heeft een reeks doelstellingen, maar het ontplooien van activiteiten gericht op het mobiliseren en aantrekken van investeringskapitaal voor de uitvoering van projecten en programma’s, is als hoofddoel gesteld. Het kapitaal is ter bevordering van de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling, ter versterking van de monetaire stabiliteit en voor de economische weerbaarheid van de Staat en diens financiële instellingen. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt SRD 1 miljoen, verdeeld in 10.000 aandelen van elk SRD 100.

De heer Pahladsingh Rajen is vandaag benoemd als directeur en zal de scepter bij de nieuwe N.V zwaaien. De overige directieleden zijn nog niet benoemd, dit zal volgende week in overleg met de regering van Suriname gebeuren.” Er zal een dusdanige economische situatie gecreëerd worden in Suriname, waar de hele bevolking aan participeert. Hierdoor kunnen wij af van het pakkettensysteem’‘, aldus de kersverse directeur van SNFI N.V.

Verder fungeren minister Ramdin en minister Armand Achaibersing als gemachtigde van deze N.V. De akte werd in bijzijn van notaris Humphrey Blom en zijn twee functionarissen getekend.