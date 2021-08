Hoofdstembureauleden Sipaliwini beëdigd door Biza-minister

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op vrijdag 6 augustus districtscommissaris Ose Jabini beëdigd tot voorzitter van het hoofdstembureau van het district Sipaliwini. De beëdiging vond plaats op het hoofdkantoor van Biza aan de Wilhelminastraat te Paramaribo.

Behalve Biza-directeur Mohamad Eskak, was ook directeur Maverick Boejoekoe van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport aanwezig. Voorafgaand aan de beëdiging werd de eedformule voorgelezen door de Biza-directeur. Op basis van artikel 28 van de Kiesregeling in Suriname zijn ook beëdigd Erwin Linga als waarnemend voorzitter, Frits Ndepe, Josta Lewis en Henk Deel, als leden en Walter Bonjaski, Monique Sapa en Michel Bimboe als plaatsvervangende leden.

Minister Somohardjo gaf aan dat wij nu in de post-electorale fase zijn van de verkiezingen en dat er binnenkort trainingen verzorgd zullen worden aan de dc’s over de organisatie van de verkiezingen van 2025. “De deuren van het ministerie staan altijd open, dus als er wat is hoor ik dat graag”, aldus de bewindsman.

Eerder werden de leden van het hoofdstembureau Brokopondo medio februari dit jaar beëdigd. Inmiddels worden de voorbereidingen reeds getroffen om ook de overige hoofdstembureaus van de andere districten in de komende periode te doen beëdigen.