Twee verdachten van diefstal op heterdaad betrapt en aangehouden

De Surinaamse politie heeft de 60-jarige Naris D. en Marcelino A. (20) afgelopen woensdag aangehouden ter zake diefstal. Dit na een telefonische melding, dat enkele personen nabij het sluizencomplex aan de Tout Luit Fautkanaalweg rechts bezig waren goederen uit te laden uit een boot, meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren deden de plek aan voor onderzoek en troffen daar de twee verdachten Naris en Marcellino aan. Verder een boot van 9 meter, een hydraulische pomp, een tellus tank, een 100 lbs gascilinder, 10 meter branderslang, een buitenboordmotor van 85 pk en negen stuks ijzeren schoeiplaten.

De twee mannen werden in de kraag gevat door de politie van het bureau Livorno en de goederen werden in beslag genomen. Bij confrontatie verklaarde Naris dat hij in opdracht van zijn zoon Roy J. de goederen uit de boot moest halen en vervoeren naar het woonadres van zijn zoon in het district Commewijne.

Zijn kompaan Marcelino gaf toe dat zij de voormelde goederen hebben weggenomen op een adres dat hij niet door wilde geven. De twee verdachten werden hangende het onderzoek overgedragen aan de recherche van regio Paramaribo.

Beide verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ingesloten