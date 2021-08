Gorré: “Nooit met SVB gesproken over te behalen doelstellingen”

De gewezen bondscoach van Suriname, Dean Gorré heeft zojuist tijdens een door hem belegde persconferentie, in Courtyard Marriott aangegeven dat er nooit met de Surinaamse Voetbalbond (SVB) gesproken is over te behalen doelstellingen.

“Die zijn ook niet op papier vastgelegd. Er was uiteraard wel een ambitie om de Gold Cup en het WK te halen maar er is nooit erop gehamerd door de SVB. Natuurlijk hoopte een ieder dat Suriname zo ver mogelijk zou komen, ook wij” aldus Dean.

De trainer gaf verder aan dat zijn vragen aan de SVB tot op vandaag niet beantwoord zijn. “Voor mij is het tot nu toe onbegrijpelijk waarom we bedankt zijn door de bond”, zegt Gorré.

Eerder vandaag brachten de NATIO spelers een verklaring naar buiten waarin ze aangeven dat ze niet op de hoogte waren van het ontslag van Gorré. “Wij willen heel duidelijk benadrukken dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden of informatie is gedeeld met de spelersgroep. De gehele selectie staat pal achter trainer Gorré!” staat in hun verklaring.

De Vliegende Reporter ging live tijdens de persconferentie: