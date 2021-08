Stichtingsbestuur NIS maakt kennis met directieteam

Het stichtingsbestuur van het Nationaal Indoor Stadion (NIS) in Suriname, heeft na haar installatie formeel kennis mogen maken met het directieteam van NIS waaronder de directeur Joel Martinus en directeur Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Directeur Touw Ngie Tjouwgaf tijdens de kennismaking aan dat NIS een nieuwe business- en verdienmodel krijgt. Het is de bedoeling dat los van sportactiviteiten en evenementen er ook andere zakelijke diensten geleverd zullen worden aan het bedrijfsleven en de sportgemeenschap.

Zo zullen er diverse verhuurruimtes voor bedrijven en de Surinaamse overheid beschikbaar worden gesteld om hun diensten aan te bieden, maar ook enkele sportfaciliteiten zullen vallen onder het stichtingsbestuur van NIS laat de ROS-directeur optekenen.

Hij heeft vertrouwen heeft in het bestuur, dat volgens hem beschikt over creativiteit en kennis, daarnaast doet het directieteam van NIS onder leiding van Joel Martinus ook niet onder. Zij hebben hun sporen verdiend in de sport- en entertainmentwereld alsook in het ondernemen.

Het stichtingsbestuur moet het directieteam van NIS controleren en adviseren in hoe er inkomsten gehaald kunnen worden om de zaak draaiende te houden. Na de kennismaking hebben de geïnstalleerde leden een presentatie bijgewoond van de renovatiewerkzaamheden die aan het gebouw van NIS verricht moet worden.

Het stichtingsbestuur bestaat uit: Delcano Misiedjan (voorzitter), Steven Lape (ondervoorzitter), Brian Banda (penningmeester), Josta Dapaw (secretaris) en de leden Elisa Djahari, Radjen Ori en Lucien Waarde.