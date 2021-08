Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand verlengd

In Suriname is de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand donderdag met algemene stemmen verlengd in De Nationale Assemblee. De wet moet ongecontroleerde verspreiding van het Covid-19 virus tegengaan, welke de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname in gevaar zal brengen alsmede ter uitvoering van artikel 72 van de Grondwet, de burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen en buitengewone maatregelen te treffen.

De Wet is met twaalf maanden verlengd en zal in werking treden vanaf 9 augustus 2021. Rond half elf in de avond is de wet met 28 algemene stemmen goedgekeurd. “De wijzigingsvoorstellen zijn het beheersbaar maken van de Covid-19 pandemie en ombuiging in het beleid te brengen”, zei een van de initiatiefnemers Asis Gajadien.

In maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van COVID-19 tot een pandemie uitgeroepen. Deze wereldwijde pandemie heeft al vele mensenlevens geëist. Gebleken is dat slechts met uitzonderlijke maatregelen nationaal en internationaal de pandemie enigszins kan worden bedwongen.

President Santokhi geeft aan dat de regering een jaar wenst uit te trekken om duurzaam beleid te ontwikkelen om de situatie onder controle te krijgen. “Wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat het virus zeker tot eind 2022 de wereld in haar greep zal hebben. De maatregelen die de regering zal treffen, zullen helpen om de bevolking te beschermen tegen het virus”, aldus president Santokhi.

Het staatshoofd is ook van mening dat mensen bewuster gemaakt moeten worden om te kiezen voor een gezonde leefstijl. Dit zal ervoor zorgen dat we minder zieke mensen zullen krijgen en de kosten steeds minder zullen worden voor de medische zorg.



De Wet Verlenging Burgerlijke Uitzonderingstoestand is een initiatief van Asis Gajadien (VHP) en Miquella Huur (ABOP).