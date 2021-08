Persconferentie Dean Gorré, NATIO spelers brengen verklaring uit

Vandaag zal Dean Gorré, een persconferentie houden betreffende de recente ontbinding van hem als bondscoach en de gehele technische staf. De gewezen coach en de technische staf zullen de pers te woord staan en alle vragen beantwoorden. De persconferentie vindt plaats op vrijdag 6 augustus om 11.00u in Courtyard by Mariott.

Vanochtend hebben de spelers van Natio ook een verklaring naar buiten gebracht over de ontbinding van de technische staf. Daarin geven zij ondermeer aan dat er totaal geen communicatie was met het SVB bestuur en dat er bij het bestuur geen enkel geloof in het team was, voor het behalen van de volgende ronde.

De verklaring is hier te lezen:

Beste broeders en zusters,

Allereerst willen we u bedanken voor de liefde steun en geloof in NATIO! Wij als team(spelers) willen wel een aantal punten aankaarten wat betreft de onrust rond NATIO! Kort geleden is de gehele staf ontslagen. Wij willen heel duidelijk benadrukken dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden of informatie is gedeeld met de spelersgroep wat dit betreft! De gehele selectie staat pal achter trainer Gorré! Het ontslaan van een trainer hoort bij het vak, maar waar het bij ons allen om gaat is de onduidelijkheid WAAROM de keuze is gemaakt om tot dit besluit te komen!

Wij zijn met ons allen zeer trots om onze vlag te verdedigen maar dat gebeurd niet alleen door ons(spelers), er zijn mensen achter de schermen die dag en nacht bezig zijn met NATIO, die ook niet altijd juist behandeld zijn en wij zijn hier om onze kant van het verhaal te vertellen, en niet alleen aan het bestuur maar aan een ieder die NATIO een warm hart toe draagt! Het is een proces op sport gebied maar het geven van respect heeft niks te maken met een proces dat is en blijft nog altijd een keuze! En daar zijn wij het niet mee eens!

Er word het maximale van ons gevraagd maar wel met de minste middelen en daar bedoelen wij het volgende mee:

-geen trainings velden geregeld voor de wedstrijd tegen Canada

-geen goede hotels

-kleding wat niet goed zit of niet beschikbaar is

-voorbereiden op dramatisch kunstgras, dat fysiek gezien veel problemen bezorgd

-totaal geen communicatie met het bestuur

-voeding uitermate slecht in de hotels waar wij verbleven, zelfs zo slecht dat wij gewoon elke keer buiten het hotel eten moesten zoeken

-benodigdheden medisch

-zichtbare en voelbare steun, de enige keer dat wij een gesprek hebben gehad met een bestuurslid was met betrekking tot onze doelman Kohinor (waarvan het bestuur niet wilde dat hij overvloog naar Amerika)

De dag na de verloren wedstrijd tegen Jamaica werd ons al verteld door het bestuur dat onze terug tickets al geboekt waren voor 21 juli (de dag na de laatste groepswedstrijd) en dat met nog twee wedstrijden in het vooruitzicht! Dus met andere woorden er was geen enkel geloof in ons voor het behalen van de volgende ronde en dat zijn teleurstellende berichten voor ons als NATIO.

Wij hebben Geschiedenis geschreven!!! en dat Grotendeels door Trainer Gorré en zijn stafleden! en dat moet voorop staan ongeacht goed of slecht te hebben gepresteerd! Zoals er word geroepen het is een proces en in dat proces hoort geduld en het zien van verbetering, en dat is zeker zichtbaar als je kijkt naar de wedstrijden die wij hebben gespeeld! En nogmaals dat is zeer te danken aan trainer Gorré en staf!

Wij hopen dat een ieder hierbij genoeg geïnformeerd is en ons standpunt begrijpt, en dat wij het niet eens zijn met de gang van zaken en dat er snel verbetering moet komen in heel veel zaken want dit gaat niet om ons,maar het gaat om ons SURINAME en de toekomst voor onze volgelingen!

We hebben niks aan persoonlijke gevoelens, NATIO moet voorop staan en dat moet duidelijk zichtbaar zijn, en niet door bribi na krakti te roepen maar door het te laten zien en door het te laten voelen!

Wij eisen verbetering, en nogmaals niet voor onszelf maar voor ons geweldig Suriname.

Lobi

Team NATIO