Politie hekelt gebruik van haar logo bij berichtgeving SUN

De Surinaamse politie is niet te spreken over het gebruik van haar logo door nieuwswebsite SUN. De site heeft op donderdag 5 augustus een bericht gepubliceerd met als kop ‘Propagandist loopt met suïcideplannen bij Bosjebrug‘. Daarbij is het politielogo boven dit bericht geplaatst.

Menigeen zou ervan uit kunnen gaan dat dit nieuws door de afdeling Public Relations (PR) van het Korps Politie Suriname als ‘politie bericht’ naar de nieuwswebsite gestuurd was. Dit is niet het geval meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De afdeling Public Relations zegt de internationale politie trend te volgen, om geen berichten van zelfdoding of poging daartoe als politiebericht te sturen naar de media of die te plaatsen op haar politie website. Indien de pers om bevestiging van zo’n incident vraagt wordt dat wel bevestigd door de politie.

Aan media bedrijven wordt gevraagd om bij het publiceren van berichten over suïcide of een poging daartoe het logo van de politie niet te gebruiken, aldus de politie vanmorgen.