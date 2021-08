Economische Controle Dienst doet opnieuw prijscontroles in Wanica

De Economische Controle Dienst (ECD), als werkarm het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname, heeft op woensdag 4 augustus 2021 opnieuw prijscontroles uitgevoerd in het district Wanica. De inspecties richtten zich op winkels aan de Indira Gandhiweg, waarbij prijzen van onder meer basisgoederen werden nagegaan. De prijscontroleurs bezochten vier winkels.

Prijscontroleur Giovanni Souprayen uit zich tevreden. “We zijn enkele weken geleden hier geweest en het blijkt dat de winkeliers gehoor hebben gegeven. Bij een winkelier die eerder een boete had gekregen, waren deze keer alle prijzen van de goederen zichtbaar geplaatst. Hij heeft de prijzen ook op de vriezer heel duidelijk aangegeven. Deze winkelier heeft zich heel keurig gehouden aan de afspraken”, aldus Souprayen.

Er is wel een groot verschil te merken in de prijzen. Vooral die van basisgoederen zoals aardappelen, uien en spijsolie zijn gedaald. De maatregelen die door de overheid zijn getroffen, hebben vruchten afgeworpen. Niet alleen de winkeliers houden zich aan hun belofte, maar ook de importeurs. Voor ECD is het zeer belangrijk dat de consument beschermd wordt tegen prijsopdrijving. Als dat niet het geval is, dan worden er boetes opgelegd.

Elke boete verschilt afhankelijk van het economisch delict op dat moment. Kan de winkelier niet voldoen aan de opgelegde boete, dan volgt hechtenis. In het uiterste geval zal de minister van Economische Zaken samen met het Openbaar Ministerie een beslissing nemen.

De ECD zal verder gaan met het opnieuw controleren van prijzen in winkels waar het verkeerd is gegaan.