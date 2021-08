Jongedame na huisfeestje beroofd en geslagen door zes vrouwen

Een jongedame (24) is dinsdagavond vanuit een feestje in Wanica achtervolgd. Zij is naderhand door de ex-vriendin van haar vriend, zijn moeder en vier vrouwen geslagen. Zij is ook beroofd van haar iPhone en een halsketting. Het voorval vond tijdens de lockdown in Suriname plaats.

 

Bij de politie kwam dinsdagavond rond half twaalf de melding van de mishandeling en beroving. De jongedame was bij een vriendin geweest die een huisfeestje had. Zij vertrok van het feestje en belde een taxi op.

De 24-jarige stond op straat te wachten op de taxi toen een auto bij haar stopte. Er zaten zes vrouwen in het voertuig. De ex-vriendin van haar vriend en zijn moeder stapten eerst uit en vielen haar aan. Daarna kwamen de vier andere vrouwen waarbij zij gezamenlijk de jongedame hebben geslagen.

Een van de vrouwen nam de iPhone en halsketting van het slachtoffer weg. Zij stapten vervolgens weer in het voertuig en reden weg. Het slachtoffer had de verdachten ook op het huisfeestje gezien. Daarom vermoedt zij dat de vrouwen haar hebben achtervolgd. De politie heeft de zaak in onderzoek.