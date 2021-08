Lancering eerste online Sranan Krakti spel op zaterdag 7 augustus

In het kader van de huidige Sranan Krakti tentoonstelling in Suriname, is er in samenwerking met Small Grants Programme door het Surinaamse IT bedrijf Innovative Network Solutions en de vogel experts van 94GREENTV een online vogel spel ontwikkeld. Het spel draait om de 10 meest voorkomende vogels die te vinden zijn op het terrein van Villa Zapakara, in het bijzonder in het mini-bos. Behalve de Grote Kiskadie (ook wel bekend als de Grietjebie) zijn ook de ​​Srio, ​​Zwarte Tangare en de Okroprakiki te vinden in het spel.

Het spel legt de link tussen het fysieke mini-forest en het digitale vogelpark waar de kinderen meer ontdekken over de leefomgeving van de vogels, wat ze eten, hoe ze eruit zien en welk geluid ze maken. Daarnaast is er ook een puzzel en een memorie spel ontwikkeld. Bezoekers van de Sranan Krakti tentoonstelling krijgen toegang tot het spel en kunnen in het mini-forest op het terrein de vogels ook in het wild spotten. Daarnaast zijn er 3 wildcams geïnstalleerd waarvan 1 zelf gebouwd door het ZapLab (het technische laboratorium van Villa Zapakara), waar de bezoekers de vogels via een online website kunnen bekijken.

Het inzetten van online activiteiten zal de komende twee jaar, tot het eind van de Sranan Krakti tentoonstelling nog verder worden ontwikkeld. Directeur Dakaya Lenz legt uit ‘In de afgelopen 1,5 jaar is het bezoek vanuit de scholen drastisch afgenomen door de corona pandemie. Om onze doelgroep toch te kunnen bereiken zonder dat ze fysiek aanwezig hoeven te zijn bij Villa Zapakara, zijn wij andere mogelijkheden gaan verkennen zoals het ontwikkelen van online activiteiten. Voorlopig is de online vogel game en de wildcam link alleen toegankelijk voor bezoekers bij Villa maar in de toekomst willen wij dit ook verder openstellen en onderdeel maken van online educatiepakketten.’

Innovative Network Solutions is een IT bedrijf die zich specialiseert in het opzetten van netwerken, hosten en bouwen van applicaties. Opgericht door twee vrienden probeert INS bedrijven digitalisering oplossingen op maat te bieden om hun business model te verbeteren of te vernieuwen. ‘Innovatief en oplossingsgericht denken zit ingebed in de werkwijze van het bedrijf’ vertelt mede-oprichter Donovan Pramy, ‘vandaar dat wij dit project ook hebben aangenomen, het ontwikkelen van online spelletjes was voor ons net als voor Villa Zapakara een nog onbekend gebied om in deze samenwerking te ontdekken’.

Samen met Stichting 94GREENTV liggen op het gebied van Surinaamse flora en fauna meer samenwerkingen in het verschiet. 94GREENTV is een nieuwe televisieomroep in Suriname. Zij bieden een brede waaier aan nieuws, actualiteiten en spraakmakende programma’s, met steeds één inspiratiebron: de ‘groene rijkdom’ van Suriname. Vanuit de overtuiging dat dáár een gouden toekomst voor ons land ligt opgesloten. De gedeelde visie dat de jeugd in Suriname hier een belangrijke rol in speelt brengt de twee stichtingen samen.

Stichting Villa Zapakara presenteert sinds 2009 interactieve landen-tentoonstellingen voor zes jaar en ouder. Al langer dan elf jaar voorzien zij op interactieve wijze in het kunst en cultuureducatie aanbod in de Surinaamse samenleving. Vanaf november 2020 bieden zij ook innovatieve technische educatie middels het ZapLab (=FabLab@Villa Zapakara).

De huidige tentoonstelling ‘Sranan Krakti; Hoe dichter je bij jezelf staat, hoe verder je gaat’ stimuleert het ontdekken van de Surinaamse natuur, cultuur en de kracht in jezelf. Villa Zapakara is een non-profit organisatie die zich ten doel stelt een permanente voorziening te zijn in het aanbod van kunst, cultuur en techniek in de Surinaamse samenleving. Het event rondom de lancering van het vogelspel en rondom de viering van de Dag der Inheemsen zal zaterdag 7 augustus plaatsvinden van 09:00 uur tot 15:30 uur. Er zijn nog enkele plekken vrij.

Voor meer informatie kunt u de facebookpagina van Villa Zapakara in de gaten houden of bellen naar 422212.